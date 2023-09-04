Памяти друга

Начало осени принесло печальное известие из Москвы. 29 августа, на 76-м году жизни скончался Шарипов Амир Калимуллович. Комсомольский активист завода «Авангард» в 1976 году был избран первым секретарём горкома ВЛКСМ и возглавил 40-тысячную комсомольскую организацию. В те годы это каждый пятый житель города. Активной добросовестной работой он заслужил право представлять комсомол города на 18-м съезде ВЛКСМ. Организаторские способности, творческий подход к делу, умение добиваться результата принесли ему уважение молодёжи и горожан. В дальнейшем Амир Калимуллович возглавлял сложный участок – управление жилищно-коммунального хозяйства города, работал в горгазе, руководил обувной фабрикой. В перестроечное время был избран секретарём парткома в тресте «Стерлитамакстрой». Всегда среди людей, трудолюбивый, общительный жизнерадостный, он сделал много полезных дел в городе.

Мы всегда будем помнить тебя, Амир!

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