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Общество
23 Сентября , 15:39

ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

 В Стерлитамаке прошла первая из традиционных осенних городских ярмарок сельхозпродукции.

ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Суббота. Жара – «бабье лето».

К площади перед ледовым дворцом «Стерлитамак-Арена», где проводится ярмарка, подходит общественный транспорт, заполненный потенциальными покупателями, а уезжает в город забитый «под завязку» народом с сумками, пакетами, мешками…

Как завсегдатай таких вот ярмарочных праздников (для горожан ярмарочные дни – всегда праздник), отмечу, что сегодня устроители постарались на славу! И с оформлением входной группы, где оказалось много желающих просто сфотографироваться, и с удовольствием воспринятым посетителями ярмарки концертом артистов ГДК и районного Дома культуры, и с организацией самой торговли богатейшими дарами осени.

Сколько я насчитал, так называемых, «торговых улиц»: медовая (самая длинная), овощная (с машин-фургонов бойко идёт продажа картофеля, лука), фруктовая, цветочная, шашлычная (вкусным дымком половину площади заволокло).

Цены? Ну, для первой ярмарки вполне приемлемые: мёд – от 1500 за 3-литровую банку (явно будет дешевле), картофель – от 20 рублей за кг, лук – от 18-ти, капуста – от 30, свёкла – от 27, арбузы – по 20, дыни (колхозница) – 30, тыква – 20, болгарский перец, баклажаны – от 35 рублей…  Много чеснока (отличный – крупный и местный – по 200 рублей за кг), помидор – местных и привозных, есть огурцы, редис, всяческая зелень, плоды шиповника, других целебных растений. В общем – всё, что душа пожелает! Нынче грибной год, поэтому достаточный выбор и этой вкуснятины, по самым различным ценам (одна супружеская пара красивейшими подберёзовиками и подосиновиками торговала по 100 рублей за кило – очень дёшево!)

Продукцией со своего огорода, что в Ишимбайском районе, приехала торговать семья Мансуровых – Гузель Абдрахмановна с дочкой Раушанией и сыном Айбулатом ( на снимке); на столе полный набор даров осени, вплоть до мёда с собственной пасеки, и даже ватрушки на тарелке под плёночкой. Пасечник с Гафурийского района Александр Поздняков (на снимке) большой прилавок уставил мёдом, ему сопутствующими продуктами, и медовуха есть – пожалуйста (за литр 200 рублей). К фуре с мешками с картошкой из Услов выстроилась целая очередь покупателей. 

Фото: Олега Першина

ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
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