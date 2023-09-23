ПЕРВОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Суббота. Жара – «бабье лето».

К площади перед ледовым дворцом «Стерлитамак-Арена», где проводится ярмарка, подходит общественный транспорт, заполненный потенциальными покупателями, а уезжает в город забитый «под завязку» народом с сумками, пакетами, мешками…

Как завсегдатай таких вот ярмарочных праздников (для горожан ярмарочные дни – всегда праздник), отмечу, что сегодня устроители постарались на славу! И с оформлением входной группы, где оказалось много желающих просто сфотографироваться, и с удовольствием воспринятым посетителями ярмарки концертом артистов ГДК и районного Дома культуры, и с организацией самой торговли богатейшими дарами осени.

Сколько я насчитал, так называемых, «торговых улиц»: медовая (самая длинная), овощная (с машин-фургонов бойко идёт продажа картофеля, лука), фруктовая, цветочная, шашлычная (вкусным дымком половину площади заволокло).

Цены? Ну, для первой ярмарки вполне приемлемые: мёд – от 1500 за 3-литровую банку (явно будет дешевле), картофель – от 20 рублей за кг, лук – от 18-ти, капуста – от 30, свёкла – от 27, арбузы – по 20, дыни (колхозница) – 30, тыква – 20, болгарский перец, баклажаны – от 35 рублей… Много чеснока (отличный – крупный и местный – по 200 рублей за кг), помидор – местных и привозных, есть огурцы, редис, всяческая зелень, плоды шиповника, других целебных растений. В общем – всё, что душа пожелает! Нынче грибной год, поэтому достаточный выбор и этой вкуснятины, по самым различным ценам (одна супружеская пара красивейшими подберёзовиками и подосиновиками торговала по 100 рублей за кило – очень дёшево!)

Продукцией со своего огорода, что в Ишимбайском районе, приехала торговать семья Мансуровых – Гузель Абдрахмановна с дочкой Раушанией и сыном Айбулатом ( на снимке); на столе полный набор даров осени, вплоть до мёда с собственной пасеки, и даже ватрушки на тарелке под плёночкой. Пасечник с Гафурийского района Александр Поздняков (на снимке) большой прилавок уставил мёдом, ему сопутствующими продуктами, и медовуха есть – пожалуйста (за литр 200 рублей). К фуре с мешками с картошкой из Услов выстроилась целая очередь покупателей.

Фото: Олега Першина