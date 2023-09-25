Байкеры закрывают мотосезон

С 13.30 на площади будут работать различные тематические площадки, выставка ретро-автомобилей, ярмарка ремесленников, гастрозона. В 14.10 начнётся фестиваль автозвука. Также гостей праздника порадуют своими выступлениями каскадёры BKE STUNT SHOW (г.Казань) и кавер-группа The Тimes (г.Уфа). Более подробная информация в афише.



С связи с проведением праздничных мероприятий с 12 до 18.30 часов будет временно закрыто движение по одностороннему проезду от ул.Объездной до ул.Комарова.

Фото: с сайта администрации и Дамира Лугманова