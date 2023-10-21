В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции

В основном покупали мешками картофель, лук; в этот раз была в достатке и капуста. Цены оказались немного «демократичнее», чем на предыдущих сельхоз ярмарках – картошка и лук от 17 рублей за кг, капуста по 25, а мешком и по 22 рубля. Самой длинной была, пожалуй, медовая улица, но, по сравнению с прошлогодними, цены на мёд были нынешней осенью чуть повыше.

Тех, кто из-за дождя не сумел пополнить запасы на зиму, должно утешить сообщение, что ярмарки сельхозпродукции продолжатся по субботам и воскресеньям на межрайбазе.

Олег ПЕРШИН

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ