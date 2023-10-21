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Общество
21 Октября , 18:22

В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции

Да, с погодой не повезло: вся суббота с дождём, ещё и снег пошёл… Однако, с утра горожане понемногу подтягивались на ярмарочную площадь перед Дворцом спорта.

В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции

В основном покупали мешками картофель, лук; в этот раз была в достатке и капуста. Цены оказались немного «демократичнее», чем на предыдущих сельхоз ярмарках – картошка и лук от 17 рублей за кг, капуста по 25, а мешком и по 22 рубля. Самой длинной была, пожалуй, медовая улица, но, по сравнению с прошлогодними, цены на мёд были нынешней осенью чуть повыше.

Тех, кто из-за дождя не сумел пополнить запасы на зиму, должно утешить сообщение, что ярмарки сельхозпродукции продолжатся по субботам и воскресеньям на межрайбазе.

Олег ПЕРШИН

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ          

В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
В Стерлитамаке прошла заключительная ярмарка сельхозпродукции
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