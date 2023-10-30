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30 Октября , 16:54

Нужно быть готовым к любым ситуациям

 Пожарныес воспитателями детских садов организовали и провели занятия по безопасности жизнедеятельности.

Нужно быть готовым к любым ситуациям
Нужно быть готовым к любым ситуациям

Ежегодно в октябре в России отмечается день Гражданской обороны.

Заместитель начальника пожарной части А.Р.Хабибуллин, начальник караула Е.А.Пахомов, пожарный П.Е.Должиков, командир отделения Р.Н.Биктимеров с воспитателями детских садов организовали и провели занятия по безопасности жизнедеятельности. Дошкольники посмотрели сюжеты об опасных ситуациях на улице, безопасности на водных объектах, о действиях при грозе, правилах обращения с подозрительными предметами и др. Детям продемонстрировали огнетушитель, рассказали о пожароопасных предметах и действиях в случае пожара, ещё раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб. Также провели спортивные соревнования для детей старших групп.

Фото:А.Р. Хабибуллина

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"Стерлитамакский рабочий"

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