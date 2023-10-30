Пройдёт первый всероссийский Научно-технологический диктант

Участники смогут проверить свои знания о науке и самых передовых разработках. Наука совершенствуется и такое масштабное привлечение внимания к научно-технической сфере поможет поддержать стремление школьников, студентов, молодых ученых и специалистов стать полезными для страны в вопросах научно-технологического развития.

По результатам проведения диктанта будет сформирован единый рейтинг по всем участникам и регионам (учтется количество правильных ответов и время прохождения теста).

Диктант рассчитан на возрастную категорию 13+