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Общество
30 Октября , 17:23

Пройдёт первый всероссийский Научно-технологический диктант

В рамках Десятилетия науки и технологий и юбилейного X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» по всей стране в онлайн-формате проводится первый всероссийский Научно-технологический диктант. Принять участие в диктанте может любой желающий до 5 ноября по ссылке: https://форумтехнопром.рф/диктант.

Пройдёт первый всероссийский Научно-технологический диктант
Пройдёт первый всероссийский Научно-технологический диктант

Участники смогут проверить свои знания о науке и самых передовых разработках. Наука совершенствуется и такое масштабное привлечение внимания к научно-технической сфере поможет поддержать стремление школьников, студентов, молодых ученых и специалистов стать полезными для страны в вопросах научно-технологического развития.

По результатам проведения диктанта будет сформирован единый рейтинг по всем участникам и регионам (учтется количество правильных ответов и время прохождения теста).

 Диктант рассчитан на возрастную категорию 13+

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"Стерлитамакский рабочий"

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