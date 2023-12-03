-4 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
3 Декабря , 18:31

День Башкирии прошёл в Москве на международной выставке-форуме

По информации «Республики Башкортостан», Глава региона Радий Хабиров дал старт башкирскому «Зимнему сабантую‎» на фестивале «Терра Зима» в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

День Башкирии прошёл в Москве на международной выставке-форуме
День Башкирии прошёл в Москве на международной выставке-форуме

3 декабря на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ  одним из самых ярких и зажигательных событий мероприятия стал «Зимний сабантуй».

 В расположенной  под открытым небом  настоящей башкирской деревне можно было увидеть  юрты, сцену, резиденцию Кыш-Бабая , тир для стрельбы из лука, замечательную выставку самоваров коллекционера Петра Пицуренко. Где можно было не только лицезреть самый старый из представленных самоваров  1890 года, но и попить душистого чая из башкирских трав.

На  Сабантуе побывал глава Башкирии Радий Хабиров, которого встретил Кыш Бабай. Он угостил Радия Хабирова медом, представил лавки с уникальными товарами ручного работы – пуховыми шалями, традиционной кожевенной обувью, варежками и головными уборами в традиционном башкирском стиле, а затем предложил загадать желание у новогодней елки.

Несмотря на обильный снегопад, людей на сабантуе собралось несколько сотен.

– Я уже пять лет живу в Москве, а сегодня прям в сердце защемило, – призналась гостья праздника Вера Хакимова. — Это потрясающий праздник! Все вместе — сабантуй, песни любимые на родном языке. Я только сейчас поняла, как мне этого не хватало! 

– Я и мои ребятишки в восторге. Так странно, даже не верится, что это все у нас, в России, а не где-то там, в другой стране. Луки, дома круглые, язык такой непривычный. И тут же рядом наши такие привычные самовары, – признается москвичка Аделина Старикова. – Хорошо, что есть такая возможность познакомиться с другими народами нашей страны.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Фото: АНО Конгресс -бюро Башкортостана.

источник:https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-12-03/bashkiriya-ustroila-sabantuy-v-moskve-3549721

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru