День Башкирии прошёл в Москве на международной выставке-форуме

3 декабря на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ одним из самых ярких и зажигательных событий мероприятия стал «Зимний сабантуй».

В расположенной под открытым небом настоящей башкирской деревне можно было увидеть юрты, сцену, резиденцию Кыш-Бабая , тир для стрельбы из лука, замечательную выставку самоваров коллекционера Петра Пицуренко. Где можно было не только лицезреть самый старый из представленных самоваров 1890 года, но и попить душистого чая из башкирских трав.

На Сабантуе побывал глава Башкирии Радий Хабиров, которого встретил Кыш Бабай. Он угостил Радия Хабирова медом, представил лавки с уникальными товарами ручного работы – пуховыми шалями, традиционной кожевенной обувью, варежками и головными уборами в традиционном башкирском стиле, а затем предложил загадать желание у новогодней елки.

Несмотря на обильный снегопад, людей на сабантуе собралось несколько сотен.

– Я уже пять лет живу в Москве, а сегодня прям в сердце защемило, – призналась гостья праздника Вера Хакимова. — Это потрясающий праздник! Все вместе — сабантуй, песни любимые на родном языке. Я только сейчас поняла, как мне этого не хватало!

– Я и мои ребятишки в восторге. Так странно, даже не верится, что это все у нас, в России, а не где-то там, в другой стране. Луки, дома круглые, язык такой непривычный. И тут же рядом наши такие привычные самовары, – признается москвичка Аделина Старикова. – Хорошо, что есть такая возможность познакомиться с другими народами нашей страны.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Фото: АНО Конгресс -бюро Башкортостана.

источник:https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-12-03/bashkiriya-ustroila-sabantuy-v-moskve-3549721