Молодой предприниматель поблагодарил Главу Башкирии за за внимание к его вопросу в ходе «Прямой линии»

И был рад и удивлён, что его вопрос попал в эфир.

- Ответом Радия Фаритовича я остался очень доволен. Это был такой глубокий и обнадёживающий ответ. Башкирия ежегодно становится победителем различных туристических конкурсов, с нас берут пример, соревнуются с нами. Именно вот такой тренд сейчас у нас в Башкирии. Я очень доволен командой, которую возглавляет Радий Хабиров. Он очень много делает для нашей республики. Такого внимания сфере туризма в Башкирии никогда еще не было», — заявил он в беседе с руководителем управления Главы РБ по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской в Москве на презентации региона в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ, куда приехал самостоятельно.

Тогда Радий Хабиров ответил, что программа «Башкирское долголетие» продолжит свою работу в республике и в следующем, и последующем годах.

источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-12-03/fermer-poblagodaril-glavu-bashkirii-za-vnimanie-k-ego-voprosu-na-pryamoy-linii-3549843

Фото: ИА "Башинформ"