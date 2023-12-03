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Общество
3 Декабря , 19:37

На ВДНХ презентовали проект «Башкирское долголетие»

Как отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, проект направлен на повышение качества жизни пенсионеров за счет различных мер поддержки — чтобы «люди жили долго и качественно.

На ВДНХ презентовали проект «Башкирское долголетие»
На ВДНХ презентовали проект «Башкирское долголетие»

Как пишет «Республика Башкортостан», для гостей фестиваля «Башкирское долголетие» показали мастер-классы по изготовлению башкирских украшений и сувениров, трансформационные игры. Участники республиканского фестиваля людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» выступили с творческими номерами. Республиканский геронтологический центр «Именлек» подготовил мастер-класс «Наперегонки с деменцией», а энерджайзер Башкирии «ТурбоНенейки» (ТурбоБабушки в переводе с башкирского) — зажигательную тренировку.

Программа фестиваля показалась интересной многим. Москвичка Надежда Борискина участвовала в мастер-классе, учась делать башкирские украшения. Секретам этого мастерства всех желающих обучали специалисты Темясовского психоневрологического интерната Баймакского района.

— Очень интересные мотивы в одежде и орнаменте башкирских женщин, просто загляденье. Раньше видела башкирские украшения только по телевизору и в книгах, а сейчас прикоснулась к этой красоте сама. Спасибо, что организовали такие мастер-классы, они влюбляют в культуру народов нашей России, — поделилась впечатлениями Надежда Васильевна.

На площадке Южного межрайонного центра «Семья» состоялась трансформационная игра «Тело, в котором я живу».

— В нашем теле и голове в течение жизни накапливаются зажимы, сценарии и убеждения, которые мешают двигаться вперед и развиваться. Сегодня с гостями площадки мы как раз и занимаемся их проработкой, — рассказала директор центра Роза Ишбаева.

Проект «Башкирское долголетие» запустил глава региона Радий Хабиров в 2020 году. За три года он стал чрезвычайно популярным среди представителей старшего поколения и сейчас объединяет более 250 тысяч человек. Всего в проекте семь направлений — здоровье, обучение, туризм, физическая культура, творчество, волонтерство и занятость. Самое востребованное из них — «Башкирское долголетие. Туризм», охватившее уже более 28 тысяч человек. Начавшись с однодневных туров по республике, в этом году проект вышел на международный уровень: Башкортостан сотрудничает в этой сфере с Белоруссией и Абхазией. Помимо туризма, для пенсионеров создают условия для занятий спортом и творчеством, делают более доступной медицину: по отдаленным районам республики курсируют мобильные бригады врачей, проводя диспансеризацию жителей. Кроме того, в рамках проекта люди предпенсионного возраста имеют возможность пройти обучение и получить новую профессию.

Фото пресс-службы министерства семьи,труда и социальной защиты населения РБ.

 источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-12-03/na-vdnh-v-moskve-predstavili-proekt-bashkirskoe-dolgoletie-3549810

 

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