Низкие цены в магазине ПОБЕДА – в городе Стерлитамак открылся первый дискаунтер

Долгожданное открытие дискаунтера состоялось в прошлую субботу. Торговая сеть ПОБЕДА организовала для жителей города весёлый праздник с музыкой, конкурсами и дегустацией. На протяжении всего мероприятия, в центре внимания оставался, главный гость программы – Чебурашка. Почти все, взрослые и дети принимали участие в конкурсах и хотели сфотографироваться с героем детства. В этот день наша редакция посетила новый дискаунтер, чтобы рассказать читателям о преимуществах магазина, и поделиться впечатлениями жителей о новом продскладе.

Первое преимущество дискаунтера ПОБЕДА заключается в его расположении. Он находится в жилом районе по адресу: ул. Вокзальная, 9А. Всё в шаговой доступности, и от дома не далеко, это подтверждает Кирилл Евгеньевич.

«Я живу тут поблизости, а сегодня проходя мимо увидел, что открыли новый магазин. Вот зашёл посмотреть и нашёл нужные мне продукты. Масло, молоко, мясо, картошка даже порошок есть. Сказка, а не магазин. Главное далеко ходить не надо.»

Второе преимущество дискаунтера ПОБЕДА, это продукты местных производителей. Торговая сеть сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, минуя посредников. В ассортименте около 1500 позиций: бакалея, полуфабрикаты, фрукты и овощи, консервация, колбасная продукция, сладости, напитки, чистящие и моющие средства, средства личной гигиены, товары для дома, канцелярия и даже игрушки. Можно найти почти всё.

Мария Степановна пришла сегодня не только купить продукты домой, но и закупить угощение к приезду родных.

«Отличный магазин, а главное есть почти всё и по таким низким ценам. Мне понравилось, что здесь качественные продукты. Я избирательна в еде и всегда читаю состав. Была приятно удивлена, что обезжиренный творог сделан из натуральных продуктов без подозрительных добавок. К приезду детей набрала полную тележку, а чек вышел не больше двух тысяч рублей.»