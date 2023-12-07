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Общество
7 Декабря , 09:30

В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»

В санатории-профилактории «Берёзка» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к предстоящему Дня башкирского языка. Мероприятие было организовано по инициативе региональной общественной организации «Дом дружбы азербайджанского народа» РБ и Дома дружбы народов РБ в рамках проекта «Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан».

В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»

 - Мы провели более 25 аналогичных мероприятий в Башкирии, – рассказала председатель этой организации Рана Ибрагимова. – Мы планируем провести такие праздники во всех регионах Башкортостана. Наши цели и задачи направлены на укрепление культурных и дружеских связей между народами и регионами. Хотелось бы подчеркнуть, что Башкортостан многонациональная республика, в которой в дружбе и согласии проживают десятки народов. И неважно, какой мы национальности. Нас объединяет дружба.

Праздник посетил Советник Главы РБ Рустем Ахмадинуров.  Кстати, «Берёзка» сегодня известен и как пункт временного размещения для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые так же стали гостями этого праздника.

- Этот праздник – подтверждение того, что у нас нет разногласий, – сказал Рустем Маратович. – Мы уже во второй раз собираемся здесь. Приятно, что такой мост дружбы выстраивается в Стерлитамаке, который известен своей толерантностью ко всем национальностям и религиям.

А в целом, это уже седьмое или восьмое мероприятие, которое проводится во взаимодействии с азербайджанской общиной. Отрадно, что в нем смогли принять участие вынужденные переселенцы из Донбасса. Отрадно и то, что здесь они чувствуют себя, как дома.

Зрители тепло встретили выступления учащихся Республиканского колледжа культуры и искусства и юных артистов, подготовивших культурную программу вечера.

 Автор: Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото: Глеба Бикметова

В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»
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