В Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в рамках проекта«Мост дружбы Россия–Башкортостан-Азербайджан»

- Мы провели более 25 аналогичных мероприятий в Башкирии, – рассказала председатель этой организации Рана Ибрагимова. – Мы планируем провести такие праздники во всех регионах Башкортостана. Наши цели и задачи направлены на укрепление культурных и дружеских связей между народами и регионами. Хотелось бы подчеркнуть, что Башкортостан многонациональная республика, в которой в дружбе и согласии проживают десятки народов. И неважно, какой мы национальности. Нас объединяет дружба.

Праздник посетил Советник Главы РБ Рустем Ахмадинуров. Кстати, «Берёзка» сегодня известен и как пункт временного размещения для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые так же стали гостями этого праздника.

- Этот праздник – подтверждение того, что у нас нет разногласий, – сказал Рустем Маратович. – Мы уже во второй раз собираемся здесь. Приятно, что такой мост дружбы выстраивается в Стерлитамаке, который известен своей толерантностью ко всем национальностям и религиям.

А в целом, это уже седьмое или восьмое мероприятие, которое проводится во взаимодействии с азербайджанской общиной. Отрадно, что в нем смогли принять участие вынужденные переселенцы из Донбасса. Отрадно и то, что здесь они чувствуют себя, как дома.

Зрители тепло встретили выступления учащихся Республиканского колледжа культуры и искусства и юных артистов, подготовивших культурную программу вечера.

Автор: Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото: Глеба Бикметова