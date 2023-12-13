Глава администрации Стерлитамака принял участие в акции "Добрая подписка"

Источников информации сейчас много. Но если говорить о качественной, достоверной информации о городе, то это, конечно, наши городские печатные издания. В них мы читаем о жизни нашего Стерлитамака, о людях, которые строят наш город, лечат нас, учат, работают на наших предприятиях, о наших участниках СВО и ветеранах. Это то, что рядом, что всем нам знакомо и дорого.



Передаю эстафету по «Доброй подписке» депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Айбулату Вакиловичу Хажину и Владимиру Борисовичу Ануфриеву - сказал Рустем Фаритович.

Фото: соцсети администрация ГО г. Стерлитамак