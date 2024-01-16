Внимание! В Стерлитамаке перекроют движение на Крещение Господне
18 января с 21 до 01 часа 19 января перекроют движение транспорта по ул.Калинина на участке от ул.Полевой до ул.Степной.
Также в ночь с 18 на 19 января будет ограничен въезд автотранспорта на территорию городского пляжа. Парковочные стоянки будут организуют возле улиц Халтурина, 78, 110;.Богдана Хмельницкого, 4.
Внимание! Перекроют движение на Крещение Господне
Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя по возможности объездные пути. Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак.
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