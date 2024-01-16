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Общество
16 Января , 14:54

Внимание! В Стерлитамаке перекроют движение на Крещение Господне

18 января с 21  до 01 часа 19 января перекроют движение транспорта по ул.Калинина на участке от ул.Полевой до ул.Степной.  Также в ночь с 18 на 19 января будет ограничен въезд автотранспорта на территорию городского пляжа. Парковочные стоянки будут организуют возле улиц  Халтурина, 78, 110;.Богдана Хмельницкого, 4.

Внимание! Перекроют движение на Крещение Господне
Внимание! Перекроют движение на Крещение Господне

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя по возможности объездные пути.
Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак.

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