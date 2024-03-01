Психиатр-нарколог из Уфы рассказала, как бросить курить

Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического наркологического диспансера, психиатр-нарколог Ольга Запевалова рассказала о возникновении никотиновой зависимости и о том, как бросить пагубную привычку.

— Ольга Анатольевна, как сегодня обстоят дела с курением в нашей республике?

— Картина безрадостная. В Уфе курит около 50% мужчин и 25-30% женщин. Согласно исследованиям, дети впервые пробуют курить порой уже в 6-7 лет. К восьмому классу курят уже 27,4% школьников, а в старших классах — 30,5%. В прошлом году завуч одной из школ рассказал нам, что за первое учебное полугодие у учеников было изъято 260 парогенераторов. И это только в одной школе! При этом некоторые родители заявляют, что разрешают своим детям курить вейпы. Существует миф, что они менее опасны.

—А вейпы действительно менее опасны и вредны, чем обычные сигареты?

— Сейчас на электронные сигареты переходят и некоторые взрослые, теша себя мыслью, что это не настоящее курение. Но это самообман: привычка одна и та же, бросить ее так же трудно, а содержимое ничуть не менее токсично. Причем если обычную сигарету человек выкуривает за три-пять минут, то «парят» обычно минут 15 – 20. При курении электронных сигарет выделяется акролеин — чрезвычайно токсичное вещество, во время Первой мировой войны оно использовалось в качестве химического оружия; а также формальдегид — канцероген первой группы.

— Зачем вообще люди курят?

— Многие считают, что курение помогает снять стресс, расслабиться. Еще знаменитый психоаналитик Фрейд говорил, что курение — это остаточный сосательный рефлекс. Когда ребенок плачет, нервничает — ему дают соску, чтобы он успокоился; примерно такой же механизм включается, когда взрослый берет в рот сигарету. Часто у взрослых бывает и такая мотивация: тем, кто курит, на работе разрешается устраивать перекуры, остальные работают без перерывов. Кроме того, в курилке обычно обсуждаются рабочие новости и сплетни, и можно выпасть из жизни коллектива, бросив пагубную привычку. С этим теоретически легко бороться: ввести 10-15-минутные перерывы, чтобы люди могли размяться и обсудить насущные проблемы.

Что касается детей, мотивов закурить у них целый букет: любопытство, подражание, подростковый стадный инстинкт, придание себе значимости в компании. Кроме того, все эти новомодные вейпы, снюсы с разными вкусами и ароматами им очень интересны, а заманчивые киоски и магазинчики с табачной продукцией нынче встречаются на каждом шагу. Ну и родительский пример имеет значение.

— Куда у нас человек может обратиться, если он хочет бросить курить?

— В каждой поликлинике есть кабинеты профилактики, которые занимаются ЗОЖ. Они должны давать информацию, как бросить курить. Но лучше обратиться к наркологам. Есть хозрасчетные анонимные платные консультации, обращаются за консультацией порой и к нам. Как известно, 70% курильщиков хотят бросить курить, но только 5% бросает без посторонней помощи. Почему? Хотя каждый предпринимает в среднем 5-7 попыток отказаться от курения, мало кто старается бросить курить по-настоящему — идет психологическая защита.

— Какая мотивация лучше всего поможет распрощаться с пагубной привычкой?

— Нередко такой мотивацией становится беременность или рождение ребенка в семье. Для детей, особенно маленьких, пассивное курение очень опасно. В одном из номеров журнала «Наркология» писали о результатах исследования, проведенного в детском саду: у трех-шестилетних детей курящих родителей обнаружили в моче никотин, и таких было примерно около половины. А еще есть такое понятие как фетальный табачный синдром. Ребенок от курящей матери может родиться уже с никотиновой зависимостью и будет с рождения страдать от синдрома отмены курения. Еще одна наиболее распространенная причина, по которой людям удается бросить курить — это проблемы со здоровьем. Кстати, 80% курящих мужчин не доживает до пенсионного возраста.

— Дайте, пожалуйста, советы тем, кто хочет бросить курить, но не знает, как это сделать. Где найти поддержку и силы на это?

— Необходима цель: для чего ты бросаешь курить? А способы могут быть разные, в зависимости от стажа, от возраста, от количества выкуриваемых сигарет. Есть люди, которые бросают, просто прочитав книжку Аллена Кара «Легкий способ бросить курить» или заключив с приятелями пари на большую сумму денег. Молодежи можно и резко бросить, ничего с ними плохого от этого не случится.

А тем, кому за 40, курильщикам с большим стажем нужны более щадящие способы, нужна помощь. Им лучше всего обратиться к врачу. Есть никотиновые пластыри, ингаляторы со сниженным содержанием никотина, которые облегчают отвыкание. Есть и иглорефлекотерапия, которая снижает потребность и уменьшает тягу к табаку. Существуют различные лекарственные препараты, которые снижают потребность в никотине. Иногда у тех, кто бросает курить, поначалу бывает проблема со слишком густой мокротой — врач выпишет препараты, разжижающие ее. Некоторые становятся раздражительными — им подберут препарат, который поможет успокоить нервную систему.