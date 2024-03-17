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Общество
17 Марта , 16:52

«Серебряные» туристы участвовали в выборах Президента России в Минске

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Серебряные» туристы участвовали в выборах Президента России в Минске
«Серебряные» туристы участвовали в выборах Президента России в Минске

 - Наши «серебряные» туристы, которые в эти дни путешествуют по Беларуси в рамках программы «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм», приняли участие в выборах Президента России. 44 человека из разных городов и районов республики проголосовали на избирательном участке в Посольстве России в Минске.

Эти голоса – особенно ценные. Наше старшее поколение – люди с большим жизненным опытом. Они всегда активно участвуют в выборах и показывают пример неравнодушного отношения к своей стране, её будущему, - отметил Радий Фаритович.

Фото: соцсети Радия Хабирова

#ВыбираемПрезидента
#Башкортостан
#БашВыбор2024

 

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