«Серебряные» туристы участвовали в выборах Президента России в Минске

- Наши «серебряные» туристы, которые в эти дни путешествуют по Беларуси в рамках программы «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм», приняли участие в выборах Президента России. 44 человека из разных городов и районов республики проголосовали на избирательном участке в Посольстве России в Минске.



Эти голоса – особенно ценные. Наше старшее поколение – люди с большим жизненным опытом. Они всегда активно участвуют в выборах и показывают пример неравнодушного отношения к своей стране, её будущему, - отметил Радий Фаритович.

Фото: соцсети Радия Хабирова

#ВыбираемПрезидента

#Башкортостан

#БашВыбор2024