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Общество
17 Марта , 11:53

В Башкирии проголосовал отшельник, который полвека не выходит из тайги

90-летнему отшельнику Кинзягулу Салимгарееву из Белорецкого района члены избирательной комиссии села Усмангали отвезли на дом ящик для голосования. «Доехали на снегоходах, туда дороги то нет. Встретил он нас хорошо, поблагодарил, что его поддерживаем. Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, говорит будет ждать», - рассказывает член УИК Алия Сафуанова.

В Башкирии проголосовал отшельник, который полвека не выходит из тайги
В Башкирии проголосовал отшельник, который полвека не выходит из тайги

До революции в деревне Субхангулово, а по-народному Урман-реветь, было больше 120 домов. При Хрущеве деревню признали неперспективной – до трассы далеко, электричество тянуть дорого, дорогу нормальную еще дороже. Поэтому всем жителям рекомендовали куда-нибудь переехать. Большинство так и поступило: люди собрали вещи, разобрали дома и уехали в поисках лучшей жизни, а Кинзягул Салимгареев остался.

«Я охотник, охотнику здесь лучше. Мне людей неохота, мне к зверям поближе надо было. Меня уговаривали, уговаривали, но я сказал: «Делайте, что хотите, а я останусь жить дома», - рассказывал он.

#ВыбираемПрезидента
#Башкортостан
#БашВыбор2024

Фото: ИА "Башинформ"

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