В первые четыре дня Великого поста в православных храмах читается покаянный канон преподобного Андрея Критского.
Идет чтение покаянного канона
Во вторник, 19 марта, в Свято-Никольском кафедральном соборе, Татианинском и Иоанно-Предтеченском храмах Стерлитамака чтение Великого покаянного канона возглавил Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Марина Воронова Фото автора
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