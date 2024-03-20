Идет чтение покаянного канона

Во вторник, 19 марта, в Свято-Никольском кафедральном соборе, Татианинском и Иоанно-Предтеченском храмах Стерлитамака чтение Великого покаянного канона возглавил Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон.

Марина Воронова

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