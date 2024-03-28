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Общество
28 Марта , 12:07

В Башкирии с 1 апреля для пенсионеров вступает в силу региональная льгота на проезд на электричках

С 1 апреля в Башкирии вступает в силу региональная льгота на проезд в пригородных поездах. Она будет действовать по 31 октября.

В Башкирии с 1 апреля для пенсионеров вступает в силу региональная льгота на проезд на электричках
В Башкирии с 1 апреля для пенсионеров вступает в силу региональная льгота на проезд на электричках

Льгота предназначается для пенсионеров и ветеранов труда, а также для ряда льготных категорий (их полный список здесь), которым предоставляется 50-процентная скидка на проезд. Для её получения нужно предъявить паспорт и пенсионное удостоверение (или другой документ, подтверждающий право на льготу), напомнили в БППК.

Всего в 2023 году поезда пригородного сообщения в Башкирии перевезли рекордное количество пассажиров— 4,39 млн человек (+24% к 2022). В том числе в дачный сезон прошлого года электрички перевезли 2,1 млн человек. 

Источник: ИА "Башинформ"

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