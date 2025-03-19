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19 Марта , 15:00

Три медали привезла команда Башкортостана из Ханты-Мансийска

Две золотые и одна бронзовая медали – таков результат участия сборной команды Башкортостана в Первом Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования прошли с 12 по 18 марта 2025 года в Ханты-Мансийске.

фонд «Защитники Отечества»
Фото:фонд «Защитники Отечества»

Более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России мерились силами в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Золотые медали – в лыжных гонках и биатлоне – завоевал ветеран спецоперации Олег Муфтахутдинов. 

– У меня эмоции зашкаливают. Я очень благодарен всей нашей команде, всем людям, которые держали за нас кулачки, которые болели за нас, переживали вместе с нами – мы чувствовали эту поддержку. И мы были обязаны приехать в нашу родную республику с медалями. Считаю, что мы выполнили задачу: у нас три медали – два золота, одна бронза. Конечно, всегда есть к чему стремиться, мы будем работать, но самая главная победа – победа над самим собой. Победишь себя – будешь непобедим, – поделился Олег Муфтахутдинов.

Бронзовую медаль по горным лыжам принес команде Артем Мухарямов. 

– Я чувствовал поддержку моей семьи – сына, любимой супруги, родных, друзей, сослуживцев и коллег. Их вера придавала сил. Быть в тройке победителей – невероятное счастье! Здорово, что все получилось! Но это лишь начало. Есть новые горизонты, к которым нужно стремиться, есть над чем работать. Будем тренироваться и дальше, чтобы стать еще лучше! – рассказал Артем.

Два других члена команды – Радик Юсупов и Алексей Холопов – вошли в десятку лучших спортсменов соревнований по биатлону и горным лыжам соответственно.

Высоко оценил организацию соревнований тренер и куратор команды Башкортостана, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкортостану Ирек Зарипов:

– Организация была на высоком уровне. Были продуманы все основные аспекты для комфорта спортсменов: трансфер, размещение, программа мероприятия были полностью продуманы. У организаторов опыт большой. На этой площадке проходят соревнования всероссийского и международного масштаба.

– И ребята наши молодцы – не подвели. Все спортсмены выступили в десятке лучших, завоевали три медали – это очень достойный результат, – искренне порадовался успехам команды Ирек Зарипов.

Спорт играет важную роль в реабилитации ветеранов СВО. Благодаря ему бойцы с тяжелыми травмами восстанавливаются, возвращаются к мирной жизни и добиваются успеха. По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкортостану Гульнур Кульсариной, спорт становится для них не просто хобби, а настоящей отдушиной, возможностью вновь почувствовать себя сильными и целеустремленными.

– Преодолевая физические ограничения, они демонстрируют невероятную силу воли и жажду жизни, вдохновляя своим примером окружающих.
Некоторые ветераны начали заниматься спортом только после возвращения из зоны СВО и за короткий срок добились значительных результатов. Уверена, что часть из них пополнит ряды паралимпийской сборной.
«Кубок защитников Отечества» – это не просто соревнования для наших ветеранов, а еще один шаг к их социальной адаптации и психологической реабилитации. Это позволяет им найти новых друзей, единомышленников, почувствовать поддержку и понимание. Мы очень рады за наших ветеранов и безмерно гордимся их достижениями! Уверена, что еще не раз услышим о новых победах наших героев на спортивных аренах. Их пример доказывает, что нет ничего невозможного, если есть желание и вера в себя, – подчеркнула Гульнур Кульсарина.

На церемонии закрытия Первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта победителей поздравила заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева:

– Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!

Добавим, что фондом «Защитники Отечеств» уже проведены шесть турниров: пять межрегиональных и один всероссийский. На них ветераны СВО, получившие травмы на службе, соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя.

Автор: Галина Морозова.

фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
Фото:фонд «Защитники Отечества»
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