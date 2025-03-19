Три медали привезла команда Башкортостана из Ханты-Мансийска

Более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России мерились силами в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Золотые медали – в лыжных гонках и биатлоне – завоевал ветеран спецоперации Олег Муфтахутдинов.

– У меня эмоции зашкаливают. Я очень благодарен всей нашей команде, всем людям, которые держали за нас кулачки, которые болели за нас, переживали вместе с нами – мы чувствовали эту поддержку. И мы были обязаны приехать в нашу родную республику с медалями. Считаю, что мы выполнили задачу: у нас три медали – два золота, одна бронза. Конечно, всегда есть к чему стремиться, мы будем работать, но самая главная победа – победа над самим собой. Победишь себя – будешь непобедим, – поделился Олег Муфтахутдинов.

Бронзовую медаль по горным лыжам принес команде Артем Мухарямов.

– Я чувствовал поддержку моей семьи – сына, любимой супруги, родных, друзей, сослуживцев и коллег. Их вера придавала сил. Быть в тройке победителей – невероятное счастье! Здорово, что все получилось! Но это лишь начало. Есть новые горизонты, к которым нужно стремиться, есть над чем работать. Будем тренироваться и дальше, чтобы стать еще лучше! – рассказал Артем.

Два других члена команды – Радик Юсупов и Алексей Холопов – вошли в десятку лучших спортсменов соревнований по биатлону и горным лыжам соответственно.

Высоко оценил организацию соревнований тренер и куратор команды Башкортостана, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкортостану Ирек Зарипов:

– Организация была на высоком уровне. Были продуманы все основные аспекты для комфорта спортсменов: трансфер, размещение, программа мероприятия были полностью продуманы. У организаторов опыт большой. На этой площадке проходят соревнования всероссийского и международного масштаба.

– И ребята наши молодцы – не подвели. Все спортсмены выступили в десятке лучших, завоевали три медали – это очень достойный результат, – искренне порадовался успехам команды Ирек Зарипов.

Спорт играет важную роль в реабилитации ветеранов СВО. Благодаря ему бойцы с тяжелыми травмами восстанавливаются, возвращаются к мирной жизни и добиваются успеха. По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкортостану Гульнур Кульсариной, спорт становится для них не просто хобби, а настоящей отдушиной, возможностью вновь почувствовать себя сильными и целеустремленными.

– Преодолевая физические ограничения, они демонстрируют невероятную силу воли и жажду жизни, вдохновляя своим примером окружающих.

Некоторые ветераны начали заниматься спортом только после возвращения из зоны СВО и за короткий срок добились значительных результатов. Уверена, что часть из них пополнит ряды паралимпийской сборной.

«Кубок защитников Отечества» – это не просто соревнования для наших ветеранов, а еще один шаг к их социальной адаптации и психологической реабилитации. Это позволяет им найти новых друзей, единомышленников, почувствовать поддержку и понимание. Мы очень рады за наших ветеранов и безмерно гордимся их достижениями! Уверена, что еще не раз услышим о новых победах наших героев на спортивных аренах. Их пример доказывает, что нет ничего невозможного, если есть желание и вера в себя, – подчеркнула Гульнур Кульсарина.

На церемонии закрытия Первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта победителей поздравила заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева:

– Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!

Добавим, что фондом «Защитники Отечеств» уже проведены шесть турниров: пять межрегиональных и один всероссийский. На них ветераны СВО, получившие травмы на службе, соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя.

Автор: Галина Морозова.