Конкурс президентских грантов: Башкирия на втором месте по количеству заявок

Башкортостан демонстрирует высокую гражданскую активность, заняв второе место по количеству поданных заявок на второй конкурс президентских грантов 2025 года (за исключением Москвы). Некоммерческие организации региона направили рекордные для республики 710 проектов. Лидером по числу заявок стала Омская область (797 проектов), третье место заняла Белгородская область (422 заявки).

Основные направления инициатив включают охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также социальную поддержку граждан. Почти половина проектов (49%) заявлена на гранты до 1 млн рублей, 43% — на суммы от 1 до 5 млн рублей.

Член Общественной палаты РБ Артур Гильманов отметил, что активность некоммерческого сектора отражает стремление граждан к улучшению качества жизни. «Количество заявок — это не просто цифры, а показатель вовлечённости в решение насущных задач», — подчеркнул он.

С начала 2025 года эксперты Ресурсного центра общественных проектов провели более 200 консультаций по подготовке заявок и организовали 30 мероприятий (семинары, вебинары, интенсивы), направленных на повышение компетенций НКО. Это помогает формировать партнёрские сети для реализации проектов.

Победители конкурса будут объявлены в июне, а финансирование поддержанных инициатив начнётся в июле.

Справочно:

Ежегодно Башкортостан входит в первую пятерку рейтинга конкурса Фонда президентских грантов по активности подачи заявок. На Первый конкурс президентских грантов 2025 года от некоммерческих организаций Республики Башкортостан поступило 692 проекта.

Из них 46 проектов Республики Башкортостан получили поддержку на общую сумму 73,4 млн рублей.

Фото: с сайта Фонда президентских грантов.