Молодёжь Башкирии принимает участие в акции ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Лекции проходят на площадках Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, Стерлитамакского межотраслевого колледжа, Дюртюлинского многопрофильного колледжа, Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна и Центра юношеского чтения в Уфе.

Лектор Общества «Знание», преподаватель Уфимского колледжа технологии и дизайна Расим Самигуллин обсудил со слушателями основные этапы развития Крыма: от времен Российской империи до советского периода и воссоединения с Россией. Вместе с ребятами они поговорили о том, как менялась роль Крыма в разные эпохи, почему он считается колыбелью русского православия и какие исторические события определили его судьбу.

— Также мы с ребятами обсудили туристические направления, почему нравится ездить в Крым отдыхать и путешествовать. Оказалось, что среди нас были воспитанники «Артека», они тоже рассказали о своих впечатлениях. Больше всего студенты сравнивали наш Башкортостан с Крымом, отмечая схожесть культуры и природы. Обо всем этом нужно и важно говорить, чтобы новое поколение правильно и критически мыслило и воспринимало информацию, — поделился Расим Самигуллин.

Также для школьников, студентов и активной молодежи России пройдут просветительские занятия по теме «Крым: вчера, сегодня, завтра». Слушателям расскажут об истории Крыма и его стратегической важности для России, изучат его культурное наследие и раскроют перспективы развития региона, изучат его культурное наследия.

Наряду с образовательной программы Общество «Знание» организует тематические кинолекции, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Участникам покажут короткометражный сериал «Дети войны. Крым» о судьбах детей Великой Отечественной войны и документальный фильм «Соленые озера Крыма».

Присоединиться к мероприятиям Общества «Знание» и принять в них участие можно по ссылке.

Автор: Арина Алекперова