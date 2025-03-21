Перспективы восхитительны — федеральный эксперт оценил научное развитие Башкирии

— По своему опыту и информации, полученной от коллег, могу сказать что с точки зрения научно-технологического развития Башкирия очень продвинута, — отметил Дмитрий Пышный. — Я знаю ученых, которые здесь работают. Созданы перспективные научные площадки. Настоящее шикарное, перспективы восхитительны! Все будет хорошо.

Эксперт добавил, что сегодня существуют программы, которые поддерживают в первую очередь Передовые инженерные школы, кампусы. Однако в перспективе все эти структуры должны стать самодостаточными.

Напомним, что в уфимском межвузовском кампусе проходит стратсессия, в которой принимают участие представители НОЦ из нескольких регионов России.

Источник: газета «Республика Башкортостан»