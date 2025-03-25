В Башкирии соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» организуют ифтары

Во время ифтаров звучали молитвы в память о павших героях, которые отдали свои жизни во имя мира и безопасности. Слова о здравии тех, кто сейчас на передовой защищает интересы страны, звучали с особым трепетом. Именно они объединили чувством сострадания и желанием помочь людей разных поколений, собравшихся за одним столом.

Помимо духовной составляющей те, кто пришли на ифтар, общались друг с другом и делились переживаниями, получили необходимую помощь.

В Бурзянском районе такое коллективное разговение прошло в мечети «Абделман» в с. Старосубхангулово. Большое содействие проведению мероприятия оказали администрация района и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества». Активное участие приняли и сами жители села – участвовали 32 подопечных филиала ФЗО.

Ифтар, посвященный СВО, в Ишимбае организовали Мухтасибат и Союз матерей и жён участников СВО. В нем приняли участие ветераны спецоперации, семьи погибших и действующих участников СВО, социальный координатор по Ишимбайскому району и представители администрации.

В Уфе содействие в проведении благотворительного ифтара приняла Международная Ассамблея исламского бизнеса. Участие приняли ветераны СВО и члены семей погибших и действующих участников спецоперации. Организаторы ифтара стремились создать атмосферу тепла и взаимопонимания, где каждый мог почувствовать заботу и поддержку. Мероприятием остались довольны все подопечные филиала фонда.

Также коллективное разговение при поддержке социальных координаторов прошло в Сибае, Белебее, Стерлитамаке и других муниципалитетах.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, без выходных.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Автор: Галина Морозова.