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Общество
25 Марта , 11:00

В Башкирии соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» организуют ифтары

Более 20 благотворительных ифтаров в республике помогли организовать социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане. Мероприятия посвятили ветеранам и семьям участников специальной военной операции.

фонд «Защитники Отечества»
Фото:фонд «Защитники Отечества»

Во время ифтаров звучали молитвы в память о павших героях, которые отдали свои жизни во имя мира и безопасности. Слова о здравии тех, кто сейчас на передовой защищает интересы страны, звучали с особым трепетом. Именно они объединили чувством сострадания и желанием помочь людей разных поколений, собравшихся за одним столом.

Помимо духовной составляющей те, кто пришли на ифтар, общались друг с другом и делились переживаниями, получили необходимую помощь. 

В Бурзянском районе такое коллективное разговение прошло в мечети «Абделман» в с. Старосубхангулово. Большое содействие проведению мероприятия оказали администрация района и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества». Активное участие приняли и сами жители села – участвовали 32 подопечных филиала ФЗО.

Ифтар, посвященный СВО, в Ишимбае организовали Мухтасибат и Союз матерей и жён участников СВО. В нем приняли участие ветераны спецоперации, семьи погибших и действующих участников СВО, социальный координатор по Ишимбайскому району и представители администрации. 

В Уфе содействие в проведении благотворительного ифтара приняла Международная Ассамблея исламского бизнеса. Участие приняли ветераны СВО и члены семей погибших и действующих участников спецоперации. Организаторы ифтара стремились создать атмосферу тепла и взаимопонимания, где каждый мог почувствовать заботу и поддержку. Мероприятием остались довольны все подопечные филиала фонда.

Также коллективное разговение при поддержке социальных координаторов прошло в Сибае, Белебее, Стерлитамаке и других муниципалитетах.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» здесь: https://vk.com/public220653548 

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, без выходных.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Автор: Галина Морозова.

фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
Фото:фонд «Защитники Отечества»
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