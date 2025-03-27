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27 Марта , 12:00

1 апреля завершается прием заявок на всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!»

До 1 апреля школьники могут подать заявки на участие в четвертом сезоне Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!».

АНО «Национальные приоритеты»
Фото:АНО «Национальные приоритеты»

Конкурс организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке госкорпорации «Росатом».

Для участия нужно записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе «Атомариум». Работы принимаются в пяти номинациях, связанных со школьными предметами. Победителей выберут в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей школе.

Авторы лучших роликов получат ценные призы и возможность заявить о себе как о будущих ученых и популяризаторах науки.

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