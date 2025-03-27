1 апреля завершается прием заявок на всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!»

Конкурс организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке госкорпорации «Росатом».

Для участия нужно записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе «Атомариум». Работы принимаются в пяти номинациях, связанных со школьными предметами. Победителей выберут в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей школе.

Авторы лучших роликов получат ценные призы и возможность заявить о себе как о будущих ученых и популяризаторах науки.

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