Кампус Евразийского НОЦ станет точкой притяжения для учёных всей страны

В Уфе на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ прошла стратегическая сессия с участием первых лиц Министерства науки и высшего образования РФ, научно-образовательных центров из более чем 30 регионов страны, представителей республиканских органов власти, ректоров ведущих вузов Башкирии.

Главными темами встречи стало подведение итогов за пять лет работы сети НОЦ в России и обновление проекта развития центров до 2030 года.

Директор Управляющей компании научно-образовательного центра РБ Наталия Латыпова рассказала журналистам РБК Уфа о прошедшей стратсессии, достижениях Евразийского НОЦ и перспективах на ближайшее будущее.

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