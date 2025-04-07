Башкирия вошла в тройку лидеров по заявкам на конкурс родительских комитетов

По итогам отбора 8397 проектов подали родительские комитеты из 89 регионов России. Из них по итогам технической экспертизы на следующий этап прошли 4 617 заявки, которые теперь предстоит оценить конкурсным комиссиям в регионах.

Во втором сезоне наибольшую активность в заявочной кампании проявили родительские комитеты из Приволжского (2726 заявок), Южного (1507 заявок) и Центрального (1324 заявок) федеральных округов. Участниками конкурса стали 7460 школ со всей страны.

Башкортостан занял 3 место по количеству заявок. Всего от республики подано 363 заявки.

Победителей объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая 2025 года. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

— Мы во второй раз проводим Всероссийский конкурс родительских инициатив, и рад отметить, что интерес к нему среди родителей растет. Благодарю каждого участника за активную позицию, стремление сделать школьную жизнь ярче и интереснее, а также за вклад в организацию внеурочной деятельности. Именно тесное взаимодействие родителей и педагогов позволяет создавать эффективную воспитательную среду, способствующую всестороннему развитию наших детей, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета. По итогам первого конкурса свои проекты подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.

Автор: Арина Алекперова