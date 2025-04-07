Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года

Разработка плана стала результатом совместной работы Правительства России, профильных министерств, ведомств и регионов при поддержке председателя кабмина Михаила Мишустина. Новый подход к планированию должен обеспечить устойчивое развитие транспортной инфраструктуры в стране.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что впервые горизонт планирования увеличен до шести лет, это позволит синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Это очень важный этап для нас. Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас страны в ближайшие годы. Ключевая цель плана — комплексное развитие дорожной сети, независимо от ее принадлежности. Людям неважно, на чьем балансе находится дорога — федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В Башкортостане основные целевые показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2024 года достигнуты. Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии превысила 86 %. В планах — увеличить долю дорог опорной сети в нормативном состоянии до 85 %, или 2710 км, от общей протяженности опорной сети, для этого необходимо отремонтировать 985 км дорог опорной сети. Также планируется завершить строительство «Южных ворот» Уфы и расширить трассу Р-240 на обходе Стерлитамака, соединить Восточный выезд в Уфе с трассой Р-240, подъездом к М-12 «Восток» через улицу им. Города Галле.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Любовь Минакова заявила, что в республике утвердили программу развития дорожной инфраструктуры до 2030 года. Она нацелена на повышение безопасности и комфорта на дорогах.

— Учтены все важнейшие аспекты — от ремонта магистралей до внедрения современных технологий. Главная задача — обеспечить безопасный и комфортный проезд по дорогам для жителей и гостей республики, а также развивать дорожную сеть между городами, селами и деревнями, — сообщила Любовь Минакова.