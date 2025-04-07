Учащимся Башкирии рассказали о доблести и героизме советских солдат

Мероприятия прошли в рамках проекта «Знание. Герои». Более 30 лекций, экскурсий и кинопоказов в марте объединили более 400 студентов и школьников республики.

Лекторы Общества «Знание» — ведущий экскурсовод АНО «Арт-Уфа» Екатерина Детинина, научный сотрудник отдела научно-экспозиционной и выставочной работы Республиканского музея Боевой Славы Руслан Шамигулов и экскурсоводы мультимедийного парка «Россия — моя история» Зухра Бахтиярова и Светлана Кулак рассказали слушателям о доблести и героизме солдат и офицеров, сражавшихся на передовой, тружениках тыла, ковавших Великую Победу в тылу.

— Учащиеся, находясь в тематических залах исторического парка, начинают не только понимать, какой ценой далась советскому народу победа, но и испытывать гордость за свою страну, сокрушившую нацистскую Германию. Мультимедийный контент периода 1941–1945 годов погружает молодежь в привычную для них психологическую, дидактическую и методическую среду «цифрового мира». Мультимедийная визуализация исторических событий периода Великой Отечественной войны играет важную роль и в патриотическом воспитании обучающейся молодежи, а также складывании объективного представления о героическом этапе российской истории этого периода, — подчеркнул научный куратор исторического парка «Россия — Моя история» Рустэм Хазиев.

Он отметил, что применяемые мультимедийные технологии направлены на то, чтобы слушатели с помощью визуального контента, аудиоинформации, а также разнообразного печатного текста, результативно воспринимали, обобщали и усваивали новые ценностные, практико-ориентированные знания о том вкладе, который внесла страна в победу над нацисткой Германией.

Лектор Общества «Знание» Екатерина Детинина поделилась с ребятами предысторией Второй мировой войны, рассказала о ходе и основных сражениях Великой Отечественной войны и ее печальных итогах. Лекция сопровождалась показом четырех роликов о Московской, Сталинградской, Курской битвах и штурме Берлина. В фильме про блокаду Ленинграда ребят впечатлила техническая мощь СССР, особенно аэросани, ну и, конечно, легендарные полуторки.

Напомним, «Знание. Герои» — это просветительский проект Российского общества «Знание». Его лекторами выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России. С мероприятиями проекта можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Автор: Арина Алекперова