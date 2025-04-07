Владимир Якушев рассказал о том, как заслужить доверие людей

О подготовке к отчету по народной программе, помощи новым регионам, гуманитарной миссии, принципах работы с участниками СВО и взаимодействии с людьми секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев рассказал в интервью тюменским журналистам.

О гуманитарной миссии и помощи участникам СВО

Владимир Якушев сообщил, что с первых дней СВО «Единая Россия» отправила жителям новых регионов, а также Курской и Белгородской областей свыше 140 тысяч тонн гуманитарных грузов.

— Это огромная цифра. Все 89 региональных отделений принимают в этом самое активное участие. И очень показательно, что, когда в Курске произошли трагические события, одна из первых фур с гуманитарной поддержкой прибыла из Донецкой Народной Республики. Сегодня мы — единая страна, и в сложных ситуациях всегда поддерживаем друг друга, — сказал Владимир Якушев.

По вопросу о гуманитарной миссии Владимир Якушев добавил, что представители партии «Молодая гвардия Единой России» помогают в госпиталях, некоторые члены работают непосредственно в зоне боевых действий.

— У нас есть подразделение «Гром Каскад», которое занимается работой с беспилотниками. Некоторые молодогвардейцы награждены боевыми наградами, — уточнил секретарь Генсовета.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей, по словам Владимира Якушева, — это миссия, которая требует глубокого понимания ситуации. Партия поддерживает бойцов СВО, дает им возможность участвовать в предварительном голосовании и выдвигаться на выборы.

О народной программе

Владимир Якушев рассказал о предстоящем отчете «Единой России» о выполненных обязательствах, закрепленных в «Народной программе 2.0» — итоги подвели и определили курс развития до 2031 года.

— Я всегда коллегам говорю отчитаться по-честному. Не рассказать о том, что мы выполнили все ваши обещания. Это сразу вызовет недоумение и недоверие. Мы честно должны сказать, что нам удалось и что не удалось. А после отчёта подготовить новую программу, — пояснил секретарь Генсовета.

О прямом диалоге с людьми

Также в интервью Владимир Якушев рассказал, что в рамках «Года муниципального депутата» партия усиливает прямой диалог с гражданами. Для этого первичные отделения «Единой России» и муниципальные –депутаты обеспечивают приёмы, цифровые платформы и выездные сессии.

— Максимальное доверие граждан можно заслужить только тогда, когда партия вместе с людьми формирует представление о завтрашнем дне. Всё, что касается прямого диалога с людьми, обеспечивают первичные отделения «Единой России» и муниципальные депутаты. Они непосредственно работают с людьми, чтобы каждый почувствовал, что его слышат, что по простому вопросу о том, чтобы установить лавочку возле подъезда, есть люди, к которым можно обратиться. Это как раз наши первички и муниципальные депутаты, — уточнил Владимир Якушев.

О праздновании 80-летия Победы

Не остались без внимания и вопросы о праздновании 80-летия Победы и о проведении Года защитника Отечества. Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о мемориальных акциях, поддержке ветеранов, уроках памяти в школах на федеральном и региональном уровнях.

— Главнейшая задача, которую мы ставим перед собой на протяжении всего года, — вовлечение во все эти мероприятия молодёжи. Мы должны, проводя их, главнейший акцент сделать на воспитание патриотизма. Проводить мероприятия интересно. На этом я акцентирую внимание, когда работаю в регионах. Чтобы не было проходных, дежурных мероприятий, чтобы мы всегда думали о том, как мы сегодня заинтересовали нашу молодёжь, как мы до них достучались, как каждое сказанное слово в хорошем смысле этого слова ранило их сердца, — пояснил Владимир Якушев.

О будущем России

В завершении интервью секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совфеда рассказал, что для него образ будущего России — суверенная, сильная страна, в которой каждый человек чувствует себя человеком в широком смысле этого слова и имеет все возможности гармонично развиваться как личность.

— Мы должны двигаться только вперёд. Доказать всему миру, что сегодня разговаривать с нами с позиции силы — непродуктивно и неэффективно. И, если кто-то нас решил проверить на прочность, в очередной раз мы просто покажем всему миру, что умеем бороться с трудностями. Мы — единая страна, единый народ и умеем чётко, жёстко, эффективно, и, самое главное, понятно отвечать на все те вызовы, которые перед нами стоят, — подчеркнул Владимир Якушев.

Автор: Альфия Батырова