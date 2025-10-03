Юные хоккеистки из Уфы стали победителями межрегионального турнира «Хрустальная тиара». О победе воспитанников Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

«Ледяные пчелы» одержали уверенную победу на соревнованиях, разгромив соперниц с общим счетом 38:2. Руслан Хабибов отметил, что уфимки второй год подряд становятся чемпионками на межрегиональном турнире.

«В прошлом году на встрече с командой девушки пообещали, что обязательно будут приносить победы родному Башкортостану. И сегодня это обещание было выполнено», — сказал Руслан Хабибов.

Источник: ИА «Башинформ»