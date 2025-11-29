-11 °С
Уфимский межвузовский кампус принял делегацию Алтайского края

Вице-премьер Алтайского края Александр Лукьянов в ходе визита в Башкортостан познакомился с уникальной моделью уфимского межвузовского кампуса - пространства, где под одной крышей соединены наука, образование и предприятия высокотехнологичных отраслей.

пресс-служба правительства РБ
Гостю показали первый этаж кампуса — открытую общественную зону, где регулярно проходят выставки, встречи, студенческие форумы. Здесь же расположен ставший уже неофициальным маскотом кампуса — медведь-арт-объект, любимый студентами и резидентами.

Делегация посетила медицинский блок, лабораторию 3D-моделирования, где специалисты продемонстрировали напечатанные на принтере суставы и рассказали о технологии изготовления индивидуальных имплантов из материалов, максимально приближенных к структуре человеческой кости. Представили и другие направления работы — обучение программированию на базе игры «Берлога», исследования в сфере сельского хозяйства, а также разработки в нефтегазовой отрасли.

Директор Евразийского НОЦ Наталия Латыпова отметила, что разработка модели кампуса была инициирована в рамках выполнения условий федерального конкурса:

— Модель Межвузовского студенческого кампуса уникальна тем, что здесь, в едином лабораторном комплексе, рождаются проекты на стыке науки и реального сектора экономики с участием партнеров из других регионов России и зарубежных стран. Мы создали среду, где рождаются прорывные коллаборации, и искренне рады делиться этим опытом и расширять сотрудничество, и визит делегации из Алтайского края — яркое тому подтверждение.

Александр Лукьянов дал высокую оценку уфимской площадке, отметив её практическую направленность:

— Это отличная территория для перспективной молодежи, которая хочет заниматься прикладной наукой. Хотя это непросто. Наука работает на будущее — ее результаты видишь через годы, а промышленность и бизнес требуют решений уже сейчас. И здесь, в кампусе, эти задачи объединяются. Мы увидели лаборатории медицины, сельского хозяйства, нефтегаза — и везде молодые ребята решают задачи развития отраслей, — сказал он.

Особое внимание вице-премьер уделил лабораториям Башкирского государственного аграрного университета — одного из резидентов межвузовского кампуса. Он отметил, что и БашГАУ, и Алтайский аграрный университет участвуют в федеральной программе «Кадры АПК», которая позволяет вузам получать поддержку на модернизацию корпусов и общежитий.

— У наших аграрных университетов много общего. Они находятся под эгидой Минсельхоза России, работают в схожих условиях и активно взаимодействуют. Такие площадки, как кампус Уфы, только укрепляют это сотрудничество, — добавил Лукьянов.

Справочно

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Источник: пресс-служба правительства РБ

