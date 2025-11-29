В Уфе для ветерана СВО разработали индивидуальный протез

Максим Кошкаров получил тяжёлое ранение в зоне СВО, в результате которого он потерял руку и ногу. Сила и упорство помогли Максиму вернуться к жизни и связать её со спортом. Мужчина является вратарём следж‑хоккейной команды «Булат» и показывает отличные результаты в игре.

Специально для него инженер‑протезист и отдел 3D‑моделирования разработали уникальное решение для фиксации вратарской ловушки к протезу.

Следж‑хоккей доказывает — настоящие победы начинаются там, где заканчивается зона комфорта.