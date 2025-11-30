-11 °С
30 Ноября , 12:08

В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской

В ассоциированной школе ЮНЕСКО уфимской гимназии № 39 прошла встреча школьников с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Валерией Ланской.

журнал «Бельские просторы»
Фото: журнал «Бельские просторы»

Как сообщает издание «Бельские просторы», Валерия Ланская много рассказывала о себе, своем детстве и о любви к книгам, которые не могли не поспособствовать в выборе профессии. Также она с удовольствием ответила на многочисленные вопросы ребят.

«Мы подключились к проекту „Чтецкие программы“ и уже второй месяц наша гимназия входит в тридцатку самых активных литературных клубов страны. У нас активно работает литературный клуб „Семья читателей“. На встречу пришла директор филиала Российского общества „Знание“ Айсылу Илимбетова. А модератором разговора выступила Эмма Сафиуллина, почетный работник сферы образования РФ, заслуженный учитель РБ», — рассказала директор гимназии Айгуль Ганиева.

