В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской

Как сообщает издание «Бельские просторы», Валерия Ланская много рассказывала о себе, своем детстве и о любви к книгам, которые не могли не поспособствовать в выборе профессии. Также она с удовольствием ответила на многочисленные вопросы ребят.

«Мы подключились к проекту „Чтецкие программы“ и уже второй месяц наша гимназия входит в тридцатку самых активных литературных клубов страны. У нас активно работает литературный клуб „Семья читателей“. На встречу пришла директор филиала Российского общества „Знание“ Айсылу Илимбетова. А модератором разговора выступила Эмма Сафиуллина, почетный работник сферы образования РФ, заслуженный учитель РБ», — рассказала директор гимназии Айгуль Ганиева.