В России выросли показатели внутреннего туризма

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата рассказали о показателях внутреннего туризма за 10 месяцев текущего года.



Например, в Башкортостане с начала 2025 года туристский поток составил более 1,6 млн поездок — это на 1,2 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



— Рост туристского потока подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: развиваем инфраструктуру, расширяем ассортимент маршрутов и повышаем качество сервиса. Важно, что сегодня туристы могут выбрать путешествие по душе — от познавательных экскурсий до активных горных походов. Мы продолжим работать над тем, чтобы Башкортостан становился ещё более привлекательным и комфортным для гостей, — отметила Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма республики.



Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что положительная динамика наблюдается и в период межсезонья.



— За 10 месяцев — с января по октябрь текущего года — число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом росту турпотока и развитию инфраструктуры регионов помогают меры национального проекта «Туризм и гостеприимство». Такие результаты способствуют достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн, — сказал Дмитрий Чернышенко.



Максим Решетников отметил, что устойчивому тренду на расширение географии путешествий по стране способствуют развитие инфраструктуры, увеличение номерного фонда и создание новых точек притяжения.



— Растет и интерес к России со стороны иностранных туристов. Помимо традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, все более популярными у гостей становятся другие регионы, — дополнил Максим Решетников.