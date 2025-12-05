В Уфе объявят победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

Этот год стал рекордным по количеству конкурсантов: от республики поступило свыше 120 заявок, а это более 1700 артистов. Участники представили яркие постановки различного вида и жанров театрального искусства — драмы, пьесы-сказки, трагедии, сторителлинги, моно-спектакли, комедии-буффонады, военные прозы, пантомимы и многое другое.

В рамках награждения запланирован тематический круглый стол с членами жюри регионального этапа фестиваля и видными деятелями культуры и искусства Республики Башкортостан, посвященный вопросам развития театрального искусства среди детей и молодежи, а также обмену опытом между педагогами и артистами.

Мероприятие состоится по адресу: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 33. Начало церемонии награждения — в 18.00 часов.

«Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, созданный по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в 2019 году.

Завершается региональный этап фестиваля. Далее последует окружной этап: публикация видеоверсий спектаклей в Интернете, голосование экспертного жюри намечен на январь — февраль 2026 года. Подведение итогов Фестиваля проводится в марте 2026 г. в ходе онлайн-трансляции (прямого эфира) с поочередным подключением всех регионов округа. В ходе видеотрансляции в прямом эфире спектаклям присуждаются баллы. Сумма баллов, озвученных всеми регионами, станет итоговым и решающим для коллективов.