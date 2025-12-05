-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Общество
5 Декабря , 17:00

В Уфе объявят победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

8 декабря в Уфе состоится торжественная церемония награждения участников регионального этапа Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (12+).

Этот год стал рекордным по количеству конкурсантов: от республики поступило свыше 120 заявок, а это более 1700 артистов. Участники представили яркие постановки различного вида и жанров театрального искусства — драмы, пьесы-сказки, трагедии, сторителлинги, моно-спектакли, комедии-буффонады, военные прозы, пантомимы и многое другое.

В рамках награждения запланирован тематический круглый стол с членами жюри регионального этапа фестиваля и видными деятелями культуры и искусства Республики Башкортостан, посвященный вопросам развития театрального искусства среди детей и молодежи, а также обмену опытом между педагогами и артистами.

Мероприятие состоится по адресу: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 33. Начало церемонии награждения — в 18.00 часов.

«Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, созданный по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в 2019 году.

Завершается региональный этап фестиваля. Далее последует окружной этап: публикация видеоверсий спектаклей в Интернете, голосование экспертного жюри намечен на январь — февраль 2026 года. Подведение итогов Фестиваля проводится в марте 2026 г. в ходе онлайн-трансляции (прямого эфира) с поочередным подключением всех регионов округа. В ходе видеотрансляции в прямом эфире спектаклям присуждаются баллы. Сумма баллов, озвученных всеми регионами, станет итоговым и решающим для коллективов.

Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru