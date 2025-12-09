Муниципалитеты Башкортостана получили награды на форуме-выставке в Москве

С 5 по 6 декабря впервые прошел форум-выставка муниципальных практик «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ». Мероприятие собрало более 750 представителей муниципальных образований со всей страны.



На мероприятии прошло награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика», которые получили федеральное финансирование. Среди победителей – муниципалитеты Башкортостана:

- Дюртюли;

- Каменский сельсовет Бижбулякского района;

- Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района.



В ходе деловой программы состоялись встречи с представителями федеральных министерств и ведомств, депутатами Госдумы, главами регионов, экспертами.



Всего на форуме было представлено порядка 500 успешных муниципальных практик по самым разным направлениям: от ЖКХ и благоустройства до экологических программ и поддержки гражданских инициатив.



Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, отметила, что на форуме был представлен доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России в 2024-2025 годах, который будет направлен Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.



Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике, дополнил, что доклад выражает позицию муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и управления местного самоуправления.



Форум-выставка муниципальных практик «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России и Минэкономразвития России.

Автор: Арина Алекперова