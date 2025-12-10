-11 °С
10 Декабря , 09:24

Андрей Назаров проинспектировал ход строительства межвузовского кампуса в Уфе

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров посетил масштабную стройплощадку второй очереди межвузовского кампуса. Несмотря на наступившие холода, работы здесь не останавливаются ни на минуту и ведутся в круглосуточном режиме.

пресс-служба правительства РБ
Фото: пресс-служба правительства РБ

Как отметил Назаров в своих соцсетях, такая настойчивость и высокий темп работ являются залогом того, что планы превращаются в реальность. В настоящее время на объекте задействовано около 650 человек.

«Практически завершены все участки стилобата, подрядчик вышел на заливку типовых этажей башен. Параллельно ведем остекление фасадов стилобатной части, монтируются внутренние инженерные сети, в разгаре отделка помещений. Темпы хорошие, график — жесткий», — сообщил премьер-министр.

Андрей Назаров подчеркнул, что власти республики продолжают регулярно и тщательно инспектировать ход строительства, чтобы держать под строгим контролем как качество работ, так и сроки их выполнения.

«Это один из ключевых проектов Башкортостана, и наша задача — не терять ни одного дня», — резюмировал глава правительства РБ.

Возведение межвузовского кампуса является стратегически важным для развития образования и науки в регионе. Ввод в эксплуатацию второй очереди объекта позволит создать современное пространство для тысяч студентов и преподавателей.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

