В Башкирии в этом году по программе капремонта заменили 623 лифта

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова сообщила, что республика стала одним из первых в стране регионов, которые выполнили первоначальные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» заменить все лифты, с истекшим сроком эксплуатации в 2025 году.



— В 2026 году в республике будет продолжена замена лифтов, выработавших нормативный срок. Чтобы сэкономить средства собственников и заранее поставить заказы республики в план производства заводов изготовителей, аукцион по отбору подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтов проводится заблаговременно. Уже определена подрядная организации и заключен контракт на замену 433 лифтов в 179 домах на сумму 2,4 млрд. рублей по плану 2026–2028 годов, — добавила Ирина Голованова.



В России продолжается работа по замене лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Все регионы, где имеются устаревшие лифты в МКД, утвердили пятилетние планы по их замене. Методическую поддержку при разработке этих планов регионам оказал Минстрой России совместно с Фондом развития территорий. По данным фонда, за 9 месяцев 2025 года в регионах страны уже обновлено более 11,6 тыс. лифтов. До 15 февраля 2030 года заменят 96,6 тысяч лифтов, в том числе по региональному оператору — 53,2 тысяч, по специальным счетам — 43,4 тысяч



Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны.



— Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования. Это необходимо для поддержания эксплуатационных характеристик зданий и предотвращения их преждевременного старения. Тем не менее еще сохраняются проблемы с соблюдением сроков и качеством выполнения работ. Поэтому регионам важно правильно приоритизировать работы, продолжать наращивать темпы и сокращать сроки устранения недостатков, — рассказал Марат Хуснуллин.