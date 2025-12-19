Правительство России становится ключевой площадкой по вопросам регулирования ИИ

В Координационном центре Правительства России прошло совещание по вопросам регулирования технологии искусственного интеллекта. В нем приняли участие представители государства, бизнеса и отраслевых ассоциаций. В рамках совещания обсуждались различные законодательные инициативы, направленные на регулирование ИИ, риски принятия тех или иных предложений или отказа от них.



Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства, отметил, что важно перейти от разработки разрозненных предложений к формированию единого подхода и системного набора мер.



По итогам совещания вице-премьер поручил организациям и заинтересованным участникам совещания направить в Минцифры России предложения по регулированию ИИ. Представленные наработки будут проанализированы, по итогам их оценки Минцифры представит в Правительство предложения по регулированию технологии.



— В вопросе регулирования искусственного интеллекта наша задача — найти баланс. С одной стороны — нам важно обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные риски от использования ИИ. Например, когда он может быть использован для совершения преступления. С другой стороны — регулирование не должно остановить развитие инноваций. Слишком жесткие правила могут замедлить темпы внедрения ИИ, и мы учитываем этот риск, — сказал Дмитрий Григоренко.



Искусственный интеллект активно внедряется и используется в Башкортостане. В республике работают проекты в сфере здравоохранения, государственного управления, безопасности, транспорта и экологии.



Вице-премьер также подчеркнул, что введение правил использования ИИ –вопрос, который обсуждается на мировом уровне. Подходы стран к регулированию технологии отличаются между собой. Одни государства идут по пути введения комплексного всеобъемлющего закона об ИИ, другие страны вводят точечные требования. При этом наблюдается общая тенденция: развитие технологии больше не остается без внимания со стороны государств.

Автор: Арина Алекперова