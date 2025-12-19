-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Общество
19 Декабря , 11:47

Самозапрет на кредиты стал одним из популярных способов защиты от мошенников

О этом сообщили на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

Михаил Мишустин, председатель Правительства России, рассказал, что Правительство создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям по поручению Президента, чтобы защитить жителей страны.
 
Так, с августа операторы связи передают сообщения с данными, нужными для входа на Госуслуги, только после окончания телефонного разговора. С момента, когда начала действовать эта мера, заблокировано уже свыше 13 млн таких СМС. Также вызовы с подменённых номеров пресекаются на уровне сети и не доходят до абонента.
 
— В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет почти четверть, — дополнил Михаил Мишустин.
 
Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства, отметил, что самозапрет на кредиты входит в число самых популярных инструментов для защиты от мошенников. Например, в Башкортостане его установили более 500 тысяч жителей.
 
— Самозапрет на выдачу кредитов и займов уже установили свыше 20 млн россиян с 1 марта этого года. То есть, на сегодняшний день его оформляют более 1 млн человек ежемесячно. Вместе с тем порядка 1 млн россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт. Так, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя другого человека и, как следствие, использовать её в мошеннических схемах. Сервис доступен с 1 сентября этого года, — прокомментировал Дмитрий Григоренко.

Автор: Арина Алекперова

Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru