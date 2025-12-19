Самозапрет на кредиты стал одним из популярных способов защиты от мошенников

Михаил Мишустин, председатель Правительства России, рассказал, что Правительство создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям по поручению Президента, чтобы защитить жителей страны.



Так, с августа операторы связи передают сообщения с данными, нужными для входа на Госуслуги, только после окончания телефонного разговора. С момента, когда начала действовать эта мера, заблокировано уже свыше 13 млн таких СМС. Также вызовы с подменённых номеров пресекаются на уровне сети и не доходят до абонента.



— В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет почти четверть, — дополнил Михаил Мишустин.



Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства, отметил, что самозапрет на кредиты входит в число самых популярных инструментов для защиты от мошенников. Например, в Башкортостане его установили более 500 тысяч жителей.



— Самозапрет на выдачу кредитов и займов уже установили свыше 20 млн россиян с 1 марта этого года. То есть, на сегодняшний день его оформляют более 1 млн человек ежемесячно. Вместе с тем порядка 1 млн россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт. Так, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя другого человека и, как следствие, использовать её в мошеннических схемах. Сервис доступен с 1 сентября этого года, — прокомментировал Дмитрий Григоренко.

Автор: Арина Алекперова