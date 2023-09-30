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30 Сентября , 13:41

Глава Башкирии участвует в мероприятиях в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии

Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с официальной делегацией республики принимает участие в торжественных мероприятиях в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии. Информация об этом размещена на официальном сайте Главы Республики Башкортостан.

Глава Башкирии участвует в мероприятиях в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии
Глава Башкирии участвует в мероприятиях в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии

Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с официальной делегацией республики принимает участие в торжественных мероприятиях в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии.

Информация об этом размещена на официальном сайте Главы Республики Башкортостан.

В Сухуме вместе с Президентом Абхазии Асланом Бжания, руководителями регионов России и иностранных государств, другими официальными лицами Радий Хабиров возложил цветы к Мемориалу Славы. Он посвящён памяти погибших в вооруженном конфликте 1992-1993 годов, в результате которого Абхазия получила независимость.

Затем Радий Хабиров вместе с почётными гостями почтили память первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Мемориальный комплекс расположен в его родном селе Нижняя Эшера Сухумского района.

Фото: https://glavarb.ru/

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