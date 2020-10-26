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75 лет Победы
Официально
Официально
26 Октября 2020, 12:09
Единовременная денежная выплата взамен земельного участка
Официально
24 Сентября 2020, 14:00
ЕНВД отменяется
Официально
23 Сентября 2020, 14:03
С 1 октября получателей мер социальной поддержки ждут изменения
Официально
15 Сентября 2020, 11:55
Оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан
Официально
2 Июня 2020, 11:35
Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, этот день будет выходным
Официально
14 Мая 2020, 12:19
Правительство Республики Башкортостан окажет финансовую поддержку семьям с детьми и гражданам с ограниченными возможностями здоровья для погашения части процентов по жилищным кредитам
Официально
27 Февраля 2020, 11:21
Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 22 апреля
Официально
26 Января 2020, 15:34
С поста директора Института развития образования Башкирии уволена экс-глава Минобра
Официально
19 Сентября 2019, 14:09
Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкортостана
Официально
19 Сентября 2019, 11:49
Владимир Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования
Официально
11 Сентября 2019, 16:15
РОССИЯНЕ СМОГУТ ВЛИЯТЬ НА ХОД "ДОРОЖНОГО" НАЦПРОЕКТА
Официально
9 Сентября 2019, 12:07
Эскроу-счёт и финансовые инициативы
Официально
5 Августа 2019, 18:30
За попытки помешать медикам работать можно будет попасть в тюрьму
Официально
1 Августа 2019, 14:36
В Башкирии в 2019 году проводятся работы по ГКО земельных участков
Официально
29 Июля 2019, 13:42
Что предпринять, чтобы зарегистрировать право собственности на основании старых документов на землю
Официально
24 Июля 2019, 17:58
Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году
Официально
17 Июля 2019, 16:10
Что изменится в жизни жителей республики этим летом
Официально
1 Июля 2019, 20:03
Всё о единой транспортной карте
Официально
15 Мая 2019, 11:26
Кого освободят от уплаты транспортного налога?
Официально
14 Мая 2019, 11:57
Республика вошла в число первых шести регионов по внедрению нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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