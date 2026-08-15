На форуме «Зауралье – 2026» состоялась отправка гуманитарного конвоя в зону СВО

Андрей Назаров отметил, что форум — одно из важнейших деловых событий в стране. В этом году его главная тема — «Экономика Победы». По словам премьера, эта идея задаёт ключевые направления работы: развитие импортозамещения, укрепление технологического суверенитета и поиск новых возможностей для роста. Тематическая аллея «Экономика победы в лицах» наглядно показывает, какой вклад участники СВО вносят в экономику региона, а также демонстрирует поддержку, которую им оказывает республиканский бизнес.

Экспозиция «Экономика победы в лицах» включает истории 30 предпринимателей из Сибая — 30 разных судеб, объединённых общей ответственностью перед страной. Среди них — промышленники, аграрии, владельцы производств и сервисных компаний. Эти люди стали надёжной опорой: они помогают ковать победу не только на передовой, но и в мастерских, офисах и на предприятиях.

На каждом стенде — рассказ о том, как бизнес адаптировал свои мощности под потребности армии. Предприниматели занимаются самыми разными видами помощи: поставляют оборудование и стройматериалы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, оказывают адресную поддержку госпиталям. В экспозиции представлены только те, кто воспринял текущие вызовы как личный долг.

Затем гости побывали в пространстве поддержки СВО «Бизнес Тыл» и приняли участие в отправке гуманитарного конвоя для бойцов.

Андрей Назаров от имени руководства Башкортостана поблагодарил всех, кто помогает бойцам: волонтёров, неравнодушных жителей, компании и предприятия. Он сообщил, что сибайцы сформировали 23‑й гуманитарный конвой — он войдёт в состав 183‑го республиканского конвоя. Всего на данный момент отправлено 21 тысяча тонн грузов на сумму 4,5 млрд рублей. Премьер подчеркнул, что республика продолжит оказывать поддержку, пока идёт специальная военная операция. Отдельно он поблагодарил 600 сибайцев — участников СВО, и выразил надежду, что они вернутся домой победителями, живыми и здоровыми.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно:

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй в Сибае — главная деловая площадка Башкортостана ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и инвестиционных институтов. Форум стал местом для диалога между теми, кто формирует экономическое будущее Башкортостана, запускает новые проекты и привлекает инвестиции.

В 2026 году деловое событие посетили гости из 24 регионов России и 14 стран, включая Абхазию, Беларусь, Гана, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Конго, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, ЮАР.