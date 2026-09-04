Будет ли в Башкирии настоящее бабье лето? Ответ синоптиков

По её словам, настоящее бабье лето в Башкирию ещё не пришло. Аномальное тепло задержится до конца недели: столбики термометров поднимутся до +23…+28°, 6 сентября — до +20…+25°. Затем температура понизится, и в начале следующей недели вырастет вероятность дождей.

На вопрос о том, наступит ли классическое бабье лето во второй половине сентября, синоптик ответила: пока сказать нельзя, это слишком заблаговременный прогноз. В прошлом году бабье лето было — умеренно-тёплое, с температурами +17…+22° и кратковременными дождями.

В то же время Гидрометцентр России даёт оптимистичный прогноз на весь сентябрь: месяц ожидается теплее климатической нормы на один градус.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Сергей Константинов.