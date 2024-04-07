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Предпринимательство
7 Апреля , 15:38

За пятилетку количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии выросло на 7,5%

Сегодня малый и средний бизнес выступает движущей силой экономики Башкортостана. В регионе эту сферу представляют 136 тыс. предпринимателей. По их числу республика занимает второе место в Приволжье

За пятилетку количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии выросло на 7,5%
За пятилетку количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии выросло на 7,5%
За пятилетку количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 7,5%.  Важную роль в этом играют действующие меры государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– В прошлом году на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено более 1 млрд рублей. Мы сделали акцент на поддержке отдельных категорий предпринимателей. Предоставили гранты 427 социальным и молодым предпринимателям на 209 млн рублей. Здесь по объему привлеченных федеральных средств мы два года подряд занимаем первое место в стране, – отметил Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Региональными институтами развития в прошлом году оказана финансовая поддержка 867 субъектам малого и среднего бизнеса. За пять лет ее объем возрос в 2,9 раза и достиг 5 млрд рублей. Налоговые поступления от предпринимателей и самозанятых в прошлом году увеличились почти на 10% и превысили 16 млрд рублей.

– Мы первыми в России ввели уникальную муниципальную практику – институт бизнес-шерифов. С 2019 года во всех муниципалитетах проведено более 13 тыс. «предпринимательских часов». Рассмотрено свыше 20 тыс. проектов почти на триллион рублей, – прокомментировал  министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостана Рустем Афзалов. 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
 
 
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Теги:"нацпроекты"
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