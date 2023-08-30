Внимательный житель Башкирии помог сотрудникам ГИБДД задержать нетрезвого водителя

Житель Дуванского района Башкирии заметил нетрезвую девушку, которая собиралась сесть за руль автомобиля. Об этом он сообщил в МВД, в результате чего сотрудники ГИБДД остановили в селе Месягутово тридцатилетнюю местную жительницу за рулем "Лады Калины".

Освидетельствование показало наличие алкоголя, составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и нарушении правил перевозки детей.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/law/2023-08-30/bditelnyy-zhitel-bashkirii-pomog-gibdd-zaderzhat-pyanuyu-devushku-za-rulem-3411605

Фото: скриншот видео