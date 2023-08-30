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30 Августа , 10:21

Внимательный житель Башкирии помог сотрудникам ГИБДД задержать нетрезвого водителя

В автомобиле находились еще двое пассажиров, один из них ребенок

Внимательный житель Башкирии помог сотрудникам ГИБДД задержать нетрезвого водителя
Внимательный житель Башкирии помог сотрудникам ГИБДД задержать нетрезвого водителя

Житель Дуванского района Башкирии заметил нетрезвую девушку, которая собиралась сесть за руль автомобиля. Об этом он сообщил в МВД, в результате чего сотрудники ГИБДД остановили в селе Месягутово тридцатилетнюю местную жительницу за рулем "Лады Калины".

 

Освидетельствование показало наличие алкоголя, составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и нарушении правил перевозки детей.

 

Источник: https://www.bashinform.ru/news/law/2023-08-30/bditelnyy-zhitel-bashkirii-pomog-gibdd-zaderzhat-pyanuyu-devushku-za-rulem-3411605

 

Фото: скриншот видео

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