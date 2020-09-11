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Происшествия
Происшествия
11 Сентября 2020, 17:27
На месте ЧС в Стерлитамаке работает специальная комиссия
Происшествия
25 Февраля 2020, 13:15
В Стерлитамаке из реки Белой извлекли тело мужчины
Происшествия
21 Февраля 2020, 13:50
В Стерлитамаке работника ТЭЦ сильно обожгло паром
Происшествия
30 Января 2020, 12:41
Создан сервис для мониторинга распространения коронавируса в режиме онлайн
Происшествия
27 Января 2020, 00:55
В Стерлитамаке пропал человек
Происшествия
24 Января 2020, 01:09
Жителю Стерлитамака отказали в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки в полиции
Происшествия
24 Января 2020, 00:51
Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать
Происшествия
12 Декабря 2019, 20:50
В Стерлитамаке пропал человек!
Происшествия
8 Сентября 2019, 21:17
В Стерлитамаке произошла авария около Дома связи
Происшествия
4 Сентября 2019, 18:29
ДТП в Стерлитамаке
Происшествия
20 Августа 2019, 19:51
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена
Происшествия
20 Августа 2019, 19:32
Стерлитамакского блогера убили из-за ревности, ноутбука и мобильного телефона
Происшествия
13 Августа 2019, 19:36
В коттедже в Стерлитамаке прогремел взрыв, хозяин получил тяжелые ранения
Происшествия
21 Июня 2019, 18:15
Украли деньги
Происшествия
22 Мая 2019, 18:54
Полицейскими Башкортостана задержаны двое жителей республики, подозреваемых в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков
Происшествия
18 Февраля 2019, 10:52
В Стерлитамаке обнаружили на скамейке труп мужчины
Происшествия
12 Февраля 2019, 13:30
В Стерлитамаке пассажиры автобуса, врезавшегося в опору ЛЭП, получат страховые выплаты
Происшествия
9 Февраля 2019, 11:35
Авария в Стерлитамаке
Происшествия
24 Декабря 2018, 19:47
В Стерлитамаке во время пожара в квартире пострадали женщина с грудным ребенком
Происшествия
24 Декабря 2018, 19:13
Задержаны с поличным
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