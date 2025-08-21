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Происшествия

Происшествия
17 Сентября , 05:15
В Башкирии арестован обвиняемый в поджоге полицейской машины
Происшествия
31 Июля , 12:04
Полиция Стерлитамака:опасность скачивания приложений из непроверенных источников
Происшествия
29 Июля , 09:25
В Уфе пресекли 2 попытки мошенничества благодаря работникам банка и салона связи
Происшествия
25 Июля , 11:24
В Стерлитамаке поймали мужчину с белым порошком
Происшествия
21 Июля , 06:37
Аферисты выманили у жителя Салавата более 2 миллионов рублей
Происшествия
1 Июля , 06:59
Кого чаще всего обманывали мошенники в Стерлитамаке
Происшествия
9 Июня , 14:53
Жители Башкирии отдали аферистам более 3 миллионов рублей
Происшествия
21 Августа 2025, 09:38
В Башкирии мошенники не перестают обманывать людей
Происшествия
21 Июля 2025, 07:30
За выходные мошенники обманули 11 жителей Башкирии
Происшествия
28 Июня 2025, 17:40
Смертельное ДТП в Кармаскалинском районе
Происшествия
3 Февраля 2025, 10:49
В Башкирии за сутки мошенники украли у жителей более 7 млн рублей
Происшествия
19 Августа 2024, 09:31
Пожар на Уфимском тракте локализован
Происшествия
24 Июля 2024, 12:24
В Стерлитамаке произошло возгорание автобуса
Происшествия
23 Июля 2024, 11:54
Доверчивые жители Башкирии продолжают переводить деньги мошенникам
Происшествия
15 Июля 2024, 11:54
В Стерлитамакском тренажерном клубе произошел пожар
Происшествия
14 Июля 2024, 08:38
Жители Башкирии продолжают неудачно инвестировать свои денежные средства
Происшествия
2 Июля 2024, 16:12
В Стерлитамаке состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Происшествия
22 Мая 2024, 07:40
В Стерлитамаке произошел неприятный инцидент на кольцевой дороге рядом с автовокзалом
Происшествия
30 Апреля 2024, 12:48
В Башкирии автомобиль столкнулся с самокатом, которым управлял подросток
Происшествия
16 Апреля 2024, 10:39
В Башкирии автоводитель задавил пешехода и бросил его умирать на дороге
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