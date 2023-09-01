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1 Сентября , 10:30

Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний
Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний

От всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Этот торжественный и трогательный праздник всегда наполнен радостью долгожданных встреч, ожиданием новых знаний и возможностей. Для каждого из нас он имеет огромное значение. Но особенно День знаний важен для наших первоклассников, для которых сегодня прозвенит первый школьный звонок. Желаю, чтобы любимая школа и первый учитель навсегда остались в памяти светлым и добрым воспоминанием на всю жизнь.

Слова искренней признательности в этот день хочется выразить всем педагогам, учителям и наставникам. Ваш труд и преданность профессии неоценимы. Благодаря вашим знаниям, любви к своему делу учебный процесс становится увлекательным и полезным.

Важная составляющая успеха наших школьников и студентов – это поддержка и вовлечённость родителей. Спасибо вам за заботу, понимание и помощь, которую вы оказываете своим детям на каждом шагу их учебного пути.

Дорогие друзья, пусть этот учебный год принесёт вам много новых знаний, интересных идей и ярких успехов. Желаю вам вдохновения и уверенности в своих силах. С праздником!

Рустем Газизов, глава администрации ГО г.Стерлитамак

Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний
Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний
Поздравление Рустема Газизова с Днём знаний
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"Стерлитамакский рабочий"

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