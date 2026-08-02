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Календарь событий

Календарь событий
2 Августа , 05:55
Никто, кроме нас!
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26 Июля , 05:30
Под Андреевским флагом
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15 Июля , 04:10
Сорок лет спустя: встретились выпускники физмата
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22 Мая , 04:36
В Стерлитамаке идёт подготовка к «Халяль-Фест»
Календарь событий
22 Мая , 04:19
В Башкирии пройдёт семейный выходной «Территория здорового детства»
Календарь событий
21 Мая , 09:26
Столица Башкирии вновь станет «Территорией женского счастья»
Календарь событий
21 Мая , 06:11
Вознесение Господне
Календарь событий
8 Марта , 05:00
«Не нужно ничего бояться – всё возможно»
Календарь событий
8 Марта , 04:00
Дорогие женщины!
Календарь событий
23 Февраля , 05:05
Гитлер заплакал
Календарь событий
23 Февраля , 04:00
Уважаемые военнослужащие и ветераны!
Календарь событий
21 Февраля , 06:30
Фольклор, наука, искусство
Календарь событий
21 Февраля , 06:00
Друг, наставник и учитель
Календарь событий
15 Февраля , 15:17
В Стерлитамаке побывала делегация из Узбекистана
Календарь событий
8 Февраля , 12:35
О важном в жизни человека
Календарь событий
4 Февраля , 11:14
Профилактика дешевле, чем лечение
Календарь событий
25 Января , 08:46
Счастливый человек Татьяна Батурина
Календарь событий
18 Января , 04:00
С верой по жизни
Календарь событий
6 Января , 18:50
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Календарь событий
6 Января , 18:48
Уважаемые жители Стерлитамака!
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В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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