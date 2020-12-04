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75 лет Победы
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Календарь событий
4 Декабря 2020, 15:07
14 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА
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3 Декабря 2020, 20:17
Мероприятия ко Дню башкирского языка
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3 Декабря 2020, 17:13
3 декабря – Международный день инвалидов
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3 Декабря 2020, 15:30
Зимняя Всероссийская декада подписки
Календарь событий
2 Декабря 2020, 16:16
14 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА
Календарь событий
1 Декабря 2020, 17:55
План подготовки и проведения Дня башкирского языка в 2020 году
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1 Декабря 2020, 14:08
В Стерлитамаке прошёл митинг, посвящённый памяти погибших в чеченской войне
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18 Ноября 2020, 13:08
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
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16 Ноября 2020, 13:35
Всероссийский день проектировщика!
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15 Ноября 2020, 12:15
Призы от «СР»
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12 Ноября 2020, 15:20
Достойные условия труда – основная задача профсоюзов
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11 Ноября 2020, 13:15
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга
Календарь событий
11 Ноября 2020, 10:50
11 ноября отмечается день написания бумажных писем
Календарь событий
10 Ноября 2020, 10:50
10 ноября - Всемирный день науки
Календарь событий
9 Ноября 2020, 10:50
10 ноября - Всемирный день науки
Календарь событий
7 Ноября 2020, 12:35
7 ноября - Всемирный день мужчин
Календарь событий
5 Ноября 2020, 13:50
5 ноября - День рождения Останкинской телебашни
Календарь событий
5 Ноября 2020, 13:00
Утро четверга обещает тёплую погоду
Календарь событий
5 Ноября 2020, 12:30
5 ноября - День Рыжих
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4 Ноября 2020, 14:10
4 ноября – день здравого смысла.
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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