Их называют «крылатой пехотой». Десантники во все времена были символом мужества и силы. Они и после службы живут под девизом «Никто, кроме нас!». В воскресенье, 2 августа, голубые береты отмечают свой праздник. Сегодня мы беседуем со старшиной запаса ВДВ Фануром Байтимеровым.

Его призыв выпал на тяжкие годы в истории страны. На осколках СССР вспыхивали межнациональные конфликты. Фанур ещё застал старослужащих, которые вывозили из Азербайджана технику, вооружение и боеприпасы. 104-я дивизия ВДВ к тому времени уже передислоцировалась в Ульяновск.

– Не сказать, что я мечтал попасть в десант, – говорит он. – Занимался различными видами спорта: греко-римской борьбой, самбо, боксом, лёгкой атлетикой, баскетболом. Но больше всего любил хоккей. В ВДВ ведь не только физическая сила важна, но и выносливость. Был нападающим в хоккейном клубе «Орлёнок» (переименован в «Спартак»). Сейчас это мой любимый вид спорта. Болею за родной «Салават Юлаев». Всей семьёй ходим на матчи в комплекс «Уфа-Арена».

Пел в школьном хоре, в ансамбле «Каракум» играл на домре. Рос обычным парнем – не выделялся, но был на виду. Любил ходить на охоту с отцом. Кстати, он с детства привил мне любовь к автомобилям. Потом мне это пригодилось: одиннадцать лет трудился механиком в автотранспортном цехе в «Магните». Сейчас работаю старшим мастером по ремонту автотранспорта на севере. После школы выучился на помощника машиниста. По направлению военкомата получил права водителя категорий В и С. Врачи комиссии оценили мои физические данные и сказали: «Этого в ВДВ!»

Воевать тоже не довелось. Когда заполыхало на нашем Кавказе и началась первая чеченская война, вышел приказ министра обороны не отправлять туда подлежащих демобилизации в 1994 году. Зато мы готовили молодых: гоняли их до седьмого пота, с августа по нескольку раз в день вскрывали оружейную комнату. Надеюсь, им это пригодилось там.

Один случай чуть было не поставил крест на службе в ВДВ. Во время очередных прыжков резко усилился ветер. Сержант Байтимеров, коснувшись земли, как учили, сразу же сгруппировался и завалился на правый бок, чтобы не повредить ствол автомата. Но не успел встать, как новым потоком его понесло по пашне, по камням. Хорошо, что однополчане подоспели на помощь. Во время прыжков на земле находятся бойцы, которые в таких случаях бегут к приземлившемуся, чтобы загасить купол парашюта. Когда помогли Фануру подняться, раздался дружный смех: форма на нём была грязной, местами даже разорванной, локти и колени ободраны в кровь. Он шёл и выплёвывал землю, перемешанную с кровью. Когда прибыли к месту дислокации, ему протянули зеркальце. Лицо было в «камуфляжной раскраске» из земли и крови. Только теперь он понял, почему веселились его товарищи, и сам рассмеялся.

Смех смехом, но тот прыжок всё же аукнулся. В санчасти врачи предложили комиссовать. Оказалось, что он получил частичное повреждение позвоночника. Но настоял на том, чтобы дослужить. Правда, о прыжках командиру отделения пришлось забыть. Демобилизовался старшиной в должности заместителя командира взвода.

Сейчас Фанур – один из активистов АНО «Десантное братство». Совместно с ветеранами боевых действий и патриотических организаций он помогает участникам спецоперации и их родственникам: готовят и отправляют технику нашим бойцам, проводят уроки мужества, участвуют в военно-патриотических мероприятиях.

– Что бы ты хотел сказать молодым людям, которым предстоит служить?

– Не знаю, как в других странах, а в нашей служба всегда была в почёте. Армия – это школа возмужания, оттуда возвращаешься совсем другим человеком. Если бы снова предложили выбор, где служить, без колебаний выбрал бы ВДВ!

Фаяз Юмагузин

Фото из архива Ф.Байтимерова